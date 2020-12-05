«Люди могут оказаться без зарплаты и на улице». Минжилкомхоз - о призывах не платить за ЖКУ

Источник материала: Tut.by

Белорусы не отреагировали массово на призывы не оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Об этом рассказал газете «Звязда» министр ЖКХ Андрей Хмель. «За 10 месяцев 2020 года уровень оплаты сложился около 99,1% от начисленных платежей. Если в августе, сентябре был небольшой рост долгов по услугам ЖКХ, то за октябрь, наоборот, их снижение», — заявил глава ведомства.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Массово народ на призывы не оплачивать услуги ЖКХ не отреагировал, — отметил Андрей Хмель. — Позиция «не буду оплачивать, потому что так призывают телеграм-каналы» — деструктивная по своей природе. Прежде всего нужно понимать, куда направляются эти деньги. Они не идут в бюджет: это зарплаты дворников, которые убирают наши дворы и подъезды, сантехников, обслуживающих жилой дом, это ремонт текущей крыши, это замена лифтов, которые отработали свой срок, отопление домов и так далее. Если сегодня не оплатить — завтра есть вероятность остаться без этих благ. Сначала организации будут недополучать деньги, потом, естественно, если этот процесс будет иметь массовый характер, люди могут оказаться без зарплаты и на улице. Потом система оказания жилищно-коммунальных услуг сломается рано или поздно. Испортить легко, а восстановить?

Ранее сообщалось, что в Минске на начало ноября из 711 339 лицевых счетов просроченная задолженность была по 70 872. Это 9,96% от всех счетов. Для сравнения: на 1 октября насчитывалось 74 828 счетов, или 10,5%, а на 1 июля — 54 172, или 7,6%. На 1 ноября просроченная задолженность минчан за жилищно-коммунальные услуги составила 8 миллионов 921,9 тысячи рублей. За месяц эта сумма сократилась примерно на 10,1 тысячи рублей.

Неплательщикам звонят и напоминают, что есть задолженность, рассылают письменные уведомления, пишут письма на работу с просьбами повлиять на несознательного сотрудника, угрожают всевозможными отключениями и обращениями в суд.