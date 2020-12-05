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«Люди могут оказаться без зарплаты и на улице». Минжилкомхоз - о призывах не платить за ЖКУ
Источник материала: Tut.by
Белорусы не отреагировали массово на призывы
— Массово народ на призывы не оплачивать услуги ЖКХ не отреагировал, — отметил Андрей Хмель. — Позиция «не буду оплачивать, потому что так призывают телеграм-каналы» — деструктивная по своей природе. Прежде всего нужно понимать, куда направляются эти деньги. Они не идут в бюджет: это зарплаты дворников, которые убирают наши дворы и подъезды, сантехников, обслуживающих жилой дом, это ремонт текущей крыши, это замена лифтов, которые отработали свой срок, отопление домов и так далее. Если сегодня не оплатить — завтра есть вероятность остаться без этих благ. Сначала организации будут недополучать деньги, потом, естественно, если этот процесс будет иметь массовый характер, люди могут оказаться без зарплаты и на улице. Потом система оказания жилищно-коммунальных услуг сломается рано или поздно. Испортить легко, а восстановить?
Ранее сообщалось, что в Минске
Неплательщикам звонят и напоминают, что есть задолженность,
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«Если в августе, сентябре был небольшой рост долгов по услугам ЖКХ, то за октябрь, наоборот, их снижение», - заявил министр Минжилкомхоза.
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