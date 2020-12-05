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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Подмосковье сгорел дом. А когда хозяева приехали, сосед расстрелял их и их дочь Как полагает следствие, причиной убийства стал конфликт.

Обгоревшие фрагменты тел за следами огнестрельных ранений нашли в заброшенном сгоревшем доме.Как полагает следствие, причиной убийства стал конфликт Рюминых с соседом Лагутенковым. Тот занялся разведением домашних животных на своем участке — кроликов, гусей, лошадей. Рюмины пожаловались властям на невыносимую вонь, и предпринимателя оштрафовали. Считается, что он затаил обиду.Вскоре сгорела дача Рюминых. А когда они приехали из Москвы разобраться в происшествии, их расстреляли на подъезде к поселку.Задержаны тот самый сосед Лагутенков и еще два возможных его помощника.