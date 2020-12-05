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Фото: Пул Первого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О чем попросила у Лукашенко, стесняясь, главврач областного роддома Диалог Александра Лукашенко и главврача Елены Леонович.

Беларусь, Витебский областной роддом, 2020 год. Диалоги главврачаЕсть у нее просьба.Говори.Она стесняется изложить.Ну идите, чего вы стоите… (Все смеются, — Прим.)Александр Григорьевич, чтобы было еще более достойное качество, нам нужен аппарат УЗИ экспертного класса. Нам нужна лапароскопическая стойка, потому что наша, к сожалению, очень старая, и оказывать гинекологическую помощь на современном уровне…Ну, не обещаю, что мгновенно сделаю…Я понимаю…Но в течение первого квартала мы тебе стойку эту лапароскопическую и аппарат УЗИ найдем. Хорошую.Спасибо огромное, спасибо.Лукашенко: Держись.Удачи вам.