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Белорусские фристайлисты в Финляндии остались без медалей

05.12.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские фристайлисты в Финляндии остались без медалей

Без медалей остались белорусские фристайлисты на первом этапе Кубке мира в Финляндии. 

У мужчин весь пьедестал оккупировали россияне – Максим Буров первый, Павел Кротов второй, тройку замкнул Илья Буров. Лучший из белорусов – Максим Густик. У него седьмой результат. Станислав Гладченко – 10-й, Дмитрий Мазуркевич – 12-й. Австралийка Лора Пилл – выиграла женский турнир. Валерия Болматова только 12-я, Анастасия Андриянова – 18-я. В наступившем сезоне у представителей лыжной акробатики запланировано семь этапов Кубка мира. Остальные шесть пройдут уже в 2021-м. Спорткомпоекс «Раубичи» планирует принять турнир 13 февраля.

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Без медалей остались белорусские фристайлисты на первом этапе Кубке мира в Финляндии.  У мужчин весь пьедестал оккупировали россияне – Максим Буров первый, Павел...
 
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