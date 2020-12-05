Белорусские фристайлисты в Финляндии остались без медалей

Источник материала: ОНТ

Без медалей остались белорусские фристайлисты на первом этапе Кубке мира в Финляндии.

У мужчин весь пьедестал оккупировали россияне – Максим Буров первый, Павел Кротов второй, тройку замкнул Илья Буров. Лучший из белорусов – Максим Густик. У него седьмой результат. Станислав Гладченко – 10-й, Дмитрий Мазуркевич – 12-й. Австралийка Лора Пилл – выиграла женский турнир. Валерия Болматова только 12-я, Анастасия Андриянова – 18-я. В наступившем сезоне у представителей лыжной акробатики запланировано семь этапов Кубка мира. Остальные шесть пройдут уже в 2021-м. Спорткомпоекс «Раубичи» планирует принять турнир 13 февраля.

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