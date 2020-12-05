До -8°C, морозы усилятся. Погода на неделю с 7 по 13 декабря. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

Календарная зима совпала с климатической, и температура воздуха вернулась в свои климатические рамки. С наступлением декабря повсеместно установился снежный покров высотой 1-7 см. В начале следующей недели морозы усилятся. Пришла настоящая зима.

В начале недели нас ожидает переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается гололедица. При слабом тумане видимость до километра. Ветер порывистый. Следует одеваться теплее. Температура ночью от -1°C до -8°C, а днем до -6°C.

В середине недели ночью будет без осадков, а вот днем возможен снег, гололедица. При тумане видимость составит до полукилометра. Температура воздуха ночью будет -1°C…-7°C. Днем — от -5°C…+1°C.

Во второй половине недели погода будет облачной с прояснениями. Выпадет небольшой снег, местами ожидается дождь. Ветер юго-восточный порывистый. На дорогах — гололедица, местами — туман, видимость до полукилометра. Ночью температура воздуха составит от -4°C до +3°C. Днем будет до +5°C.

В выходные дни ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие кратковременные осадки. Под утро — туманы, видимость до полукилометра. Ветер северо-западный, порывистый. Ночью температура от +2°C до -4°C, а днем — -1°C …+4°C.

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