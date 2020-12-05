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В доме-музее первого съезда РСДРП открылась выставка советских ёлочных игрушек

05.12.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В доме-музее первого съезда РСДРП открылась выставка советских ёлочных игрушек

Кто-то увидит впервые, а кого-то экспозиция отправит в детство. Выставка ёлочных игрушек прошлого века открылась сегодня в столице.

Коллекция – частная: шары, верхушки, маски и сказочные персонажи. Всего более 700 экспонатов. Коллекции игрушек в духе советского времени: есть и царица полей кукуруза, и представители самой популярной профессии космонавты. К слову, первые новогодние украшения в СССР создавали не из стекла, а из ваты и картона и покрывали лаком. Потому за 70 лет такие игрушки не потеряли красок. Есть и довольно редкие экземпляры – игрушки, украшенные в так называемой технике «глинка».

Новогодним настроением готовы поделиться в Доме-музее первого съезда РСДРП до конца января. Загляните в бабушкины коробки, возможно, там найдётся несколько похожих экспонатов.

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Кто-то увидит впервые, а кого-то экспозиция отправит в детство. Выставка ёлочных игрушек прошлого века открылась сегодня в столице. Коллекция – частная: шары,...
 
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