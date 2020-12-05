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Протесты в Чили: манифестанты заблокировали движение

05.12.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты в Чили: манифестанты заблокировали движение

Антиправительственные протесты в Чили не прекращаются. В Сантьяго люди вновь вышли на улицы.

Манифестанты заблокировали движение в знак протеста против несправедливой пенсионной системы с обязательными взносами в частные фонды, внедрённой ещё при Пиночете. В Чили её критикуют много лет, но ничего изменить не могут. Накануне президент подписал закон, позволяющий гражданам второй раз за год снять до 10 % накоплений их пенсионных фондов. Эти средства, по замыслу властей, помогут гражданам справиться с последствиями пандемии. Однако люди недовольны. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона толпы.

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Антиправительственные протесты в Чили не прекращаются. В Сантьяго люди вновь вышли на улицы. Манифестанты заблокировали движение в знак протеста против...
 
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