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Протесты в Чили: манифестанты заблокировали движение
Источник материала: ОНТ
Антиправительственные протесты в Чили не прекращаются. В Сантьяго люди вновь вышли на улицы.
Манифестанты заблокировали движение в знак протеста против несправедливой пенсионной системы с обязательными взносами в частные фонды, внедрённой ещё при Пиночете. В Чили её критикуют много лет, но ничего изменить не могут. Накануне президент подписал закон, позволяющий гражданам второй раз за год снять до 10 % накоплений их пенсионных фондов. Эти средства, по замыслу властей, помогут гражданам справиться с последствиями пандемии. Однако люди недовольны. Полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона толпы.
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Антиправительственные протесты в Чили не прекращаются. В Сантьяго люди вновь вышли на улицы. Манифестанты заблокировали движение в знак протеста против...
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