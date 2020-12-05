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Матчи первого тура прошли в чемпионате Беларуси по индорхоккею

05.12.2020 18:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Матчи первого тура прошли в чемпионате Беларуси по индорхоккею

Матчи первого тура в чемпионате Беларуси по индорхоккею. Пока обошлось без сенсаций.

Сильнейший клуб страны «Минск» одержал уже 4 победы. В принципиальном противостоянии обыгран гродненский «Ритм» – 7:4. Также был разгром вторых команд смолевичской «Виктории» и «Минска» с одинаковым счетом – 9:0. Сегодня успех в противостоянии с барановичским «Текстильщиком» – 10:4. Лучшая на площадке – капитан победительниц Евгения Керноз. В ее активе – пять забитых мячей.

Завтра первый тур соревнований завершится. По его итогам чемпионат разобьется на две четверки. Заработанные очки сохраняются. При этом, в третьем туре сильнейшая команда второй четверки получит возможность повышения в классе.

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Теги: Минск
 
 
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Матчи первого тура в чемпионате Беларуси по индорхоккею. Пока обошлось без сенсаций. Сильнейший клуб страны «Минск» одержал уже 4 победы. В принципиальном...
 
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