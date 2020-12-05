Беларусский художник создал серию иллюстраций о жодинском изоляторе

опубликовал на своей странице в Facebook. Иллюстрации, объединенные названием «Жодинский пленэр», онна своей странице в Facebook.





На тринадцати рисунках изображены события, последовавшие после его задержания 8 ноября: поездка в автозаке, обыск, переполненные камеры, сон, прогулка, завтрак, суд, процесс игры в шашки, сделанные из хлеба, натюрморт с рыбой.





Все это художник нарисовал маркером на крафтовой бумаге по памяти, поскольку в изоляторе ручку и бумагу ему не дали.





«Сначала нас везли в тесном стакане автозака, затем РОВД Ленинский, там в принципе все было неплохо, было видно, что это все их достало и типа они все понимают, но ничего сделать не могут. Привезли парня, его жестко побили и отметили краской. Он, как и другие, держался достойно, в Жодино жестили на приемке, особенно трудно было молодым», — рассказал провевший за решеткой десять суток художник после своего освобождения.