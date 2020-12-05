В парке Горького в Минске прошла “акция невидимок”

TUT.by. “Нас избивают, дают сутки и огромные штрафы, но мы все равно есть. Мы стали невидимками, но нас все равно большинство”, — прокомментировали организаторы свою акцию





23.34 — статья КоАП РБ (“Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий”). Именно по этой статье массово привлекают к ответственности участников акций протеста, который не стихает в Беларуси уже почти 4 месяца.



