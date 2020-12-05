Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который с детства не дает вам покоя.

1:39 — сколько на небе звезд?

2:45 — что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?

3:43 — почему небо меняет цвет?

4:32 — а бывают одинаковые снежинки?

5:55 — может семечко или косточка прорасти в животе?

7:39 — что будет, если съесть жвачку?

8:17 — а если съесть много сладкого, то попа и правда слипнется?

9:07 — почему зевота заразна?

9:41 — зачем мы спим?

10:53 — почему кошки мурлычат?

11:52 — кто умнее: кошка или собака?

12:22 — почему кошки боятся огурцов?

13:24 — мозг динозавра был размером с грецкий орех?

14:46 — правда, что у динозавров были перья?

15:40 — динозавры умерли от падения метеорита?

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