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Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы
05.12.2020 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который с детства не дает вам покоя.
1:39 — сколько на небе звезд?
2:45 — что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?
3:43 — почему небо меняет цвет?
4:32 — а бывают одинаковые снежинки?
5:55 — может семечко или косточка прорасти в животе?
7:39 — что будет, если съесть жвачку?
8:17 — а если съесть много сладкого, то попа и правда слипнется?
9:07 — почему зевота заразна?
9:41 — зачем мы спим?
10:53 — почему кошки мурлычат?
11:52 — кто умнее: кошка или собака?
12:22 — почему кошки боятся огурцов?
13:24 — мозг динозавра был размером с грецкий орех?
14:46 — правда, что у динозавров были перья?
15:40 — динозавры умерли от падения метеорита?
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Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее — кошка или собака? Отвечаем на головоломные "детские" вопросы, которые могут поставить родителей в...
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