ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

05.12.2020 19:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Мы все умрем. Ответы на сложные детские вопросы

Возможно, и вы найдете здесь ответ на вопрос, который с детства не дает вам покоя.

1:39 — сколько на небе звезд?

2:45 — что за пятна остаются на глазах, если посмотреть на Солнце?

3:43 — почему небо меняет цвет?

4:32 — а бывают одинаковые снежинки?

5:55 — может семечко или косточка прорасти в животе?

7:39 — что будет, если съесть жвачку?

8:17 — а если съесть много сладкого, то попа и правда слипнется?

9:07 — почему зевота заразна?

9:41 — зачем мы спим?

10:53 — почему кошки мурлычат?

11:52 — кто умнее: кошка или собака?

12:22 — почему кошки боятся огурцов?

13:24 — мозг динозавра был размером с грецкий орех?

14:46 — правда, что у динозавров были перья?

15:40 — динозавры умерли от падения метеорита?

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему небо голубое? Что будет, если съесть жвачку? Кто умнее — кошка или собака? Отвечаем на головоломные "детские" вопросы, которые могут поставить родителей в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Брест выходит каждый день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика