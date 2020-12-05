ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву

05.12.2020 19:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву

Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву. Ранним утром они въехали в столицу на тракторах и заблокировали несколько улиц.

Протестующие рассыпали на проезжей части капусту, сделав невозможным движение автомобилей. К очагам стихийных акций не могла проехать даже полиция. Фермеры в Польше недовольны ухудшением своего финансового положения – правительство их не поддерживает, а цены на закупку сельхозпродукции очень низкие. Урожай дешевле выбросить, чем продавать, говорят поляки. 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву. Ранним утром они въехали в столицу на тракторах и заблокировали несколько улиц. Протестующие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рэдактар «Нашай Нівы»: усіх супрацоўнікаў выданьня выклікаюць на допыты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика