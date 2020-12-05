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Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву
Источник материала: ОНТ
Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву. Ранним утром они въехали в столицу на тракторах и заблокировали несколько улиц.
Протестующие рассыпали на проезжей части капусту, сделав невозможным движение автомобилей. К очагам стихийных акций не могла проехать даже полиция. Фермеры в Польше недовольны ухудшением своего финансового положения – правительство их не поддерживает, а цены на закупку сельхозпродукции очень низкие. Урожай дешевле выбросить, чем продавать, говорят поляки.
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Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву. Ранним утром они въехали в столицу на тракторах и заблокировали несколько улиц. Протестующие...
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