Источник материала: ОНТ

Протестующие польские фермеры отправились в поход на Варшаву. Ранним утром они въехали в столицу на тракторах и заблокировали несколько улиц.

Протестующие рассыпали на проезжей части капусту, сделав невозможным движение автомобилей. К очагам стихийных акций не могла проехать даже полиция. Фермеры в Польше недовольны ухудшением своего финансового положения – правительство их не поддерживает, а цены на закупку сельхозпродукции очень низкие. Урожай дешевле выбросить, чем продавать, говорят поляки.

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