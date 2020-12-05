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Лунный календарь на неделю с 7 по 13 декабря: спокойный геомагнитный фон

05.12.2020 19:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лунный календарь на неделю с 7 по 13 декабря: спокойный геомагнитный фон

На наступающей неделе есть возможность переделать много дел, особенно незапланированных. 10 декабря можно разобраться с проблемами и выполнить различные задачи, при этом главной опорой будем мы сами и рассчитывать сможем только на свои силы. 12 декабря стоит провести время с близкими и посвятить день семье.

Геомагнитный фон на следующей неделе обещает быть спокойным. 7, 8, 11 и 12 декабря можно заняться своей прической и посетить парикмахера. Оптимальный результат преображения ждет вас именно в эти дни. 

Когда запланировать визит к стоматологу, чтобы лечение прошло успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.

Еще больше інтересной информации – в нашем Telegram-канале «Рябов ответит». Мы не предсказываем, а прогнозируем! Присоединяйтесь!     

 

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На наступающей неделе есть возможность переделать много дел, особенно незапланированных. 10 декабря можно разобраться с проблемами и выполнить различные задачи,...
 
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