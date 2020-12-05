Как Виктор Бабарико вернулся на политическую сцену, не выходя из СИЗО

Источник материала: Салiдарнасць

На этой неделе претендент на пост президента, экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не совершил ничего известного широкой общественности и всё же внезапно оказался в центре внимания.





Фото Игоря Мелешко

Это не первый крутой поворот в судьбе банкира за последние месяцы. 12 мая Бабарико объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Стремительный рост популярности претендента не остался незамеченным властью. Уже 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял инициативную группу отца. Им инкриминируются экономические преступления.

Вскоре после этого сложилось впечатление, что массовый интерес к Бабарико после того, как он попал за решетку, угас феноменально быстро и сильно. Фокус внимания сместился на Светлану Тихановскую, которая неожиданно ярко провела избирательную кампанию.

В сложившихся условиях сторонники бывшего банкира не сумели создать достаточное количество ярких информационных поводов для поддержания на высоком уровне интереса к персоне своего лидера. Порой Бабарико неделями практически не упоминался в медиа.

Некоторое оживление наступило после встречи Александра Лукашенко в СИЗО с политзаключенными, на которой присутствовал Виктор Бабарико. Но и эффект от этого события постепенно сходил на нет.

Все изменилось на днях. Сначала Павел Латушко в интервью Степану Путило обрисовал положение Виктора Бабарико:

«Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по различным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, якобы, как говорят наши инсайды, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича», — сказал Латушко».

На что адвокат Дмитрий Лаевский, представляющий интересы Виктора Бабарико, ответил:

«Что касается заявлений отдельных граждан, то удивительно, что претендующие на адекватность люди, строят свою публичную риторику на основе анонимной информации из телеграм-каналов».

Причины раздраженной реакции адвоката стали очевидны после интервью экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Настоящему времени :

«Утечки такой информации делаются сознательно, чтобы Бабарико не выпустили и даже не думали выпускать. Если что-то и происходило, ни в коем случае нельзя было об этом говорить».

Санников поделился личным опытом: об освобождении его и Николая Статкевича министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов кулуарно договорился с Александром Лукашенко в сентябре 2011 года. Однако после того, как информация об этом стала достоянием общественности, все заглохло.

«И потом просто начались пытки. Поэтому это запредельно – выпускать такую информацию, когда человек в тюрьме. Когда человек, политик в тюрьме, его объявили политзаключенным, надо говорить о том, что должны все сделать, чтобы его освободить. Должны быть фотографии, плакаты Бабарико, Статкевича, Северинца, Тихановского. А не такие вот подленькие утечки, которые свидетельствуют, наверное, не о совсем далеком разумении ситуации», – итожит Андрей Санников.

Кстати, сделку «свобода в обмен на эмиграцию» предлагали еще в середине восьмидесятых годов прошлого века польские коммунистические власти арестованным лидерам профсоюза «Солидарность». Но те ответили отказом и в итоге победили .

Интересные перспективы открываются и перед Виктором Бабарико. На этой неделе обнародованы данные опроса, проведенного британским аналитическим центром Chatham house. Согласно полученным результатом, респонденты считают наиболее достойным должности президента Беларуси именно Виктора Бабарико: он набрал более 38% голосов. У Александра Лукашенко почти вдвое меньше, но надо учитывать, что проводившееся исследование имело свои особенности .

Тем не менее, это означает, что Виктор Бабарико потенциально выглядит наиболее опасным конкурентом для нынешнего правителя Беларуси. И этот фактор вряд ли будет способствовать быстрейшему освобождению политзаключенного.

Стоит добавить, что пророссийские телеграм-каналы муссируют тему о намерении Кремля сделать ставку на Бабарико в качестве замены Лукашенко. Но это сильно напоминает дымовую завесу: высока вероятность, что таким образом отвлекают внимание от другой фигуры, к которой Москва присматривается в настоящий момент.

Так или иначе, Виктор Бабарико после длительной паузы вновь «вышел на арену», даже оставаясь в СИЗО.