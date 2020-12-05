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Как Виктор Бабарико вернулся на политическую сцену, не выходя из СИЗО

05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На этой неделе претендент на пост президента, экс-руководитель «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не совершил ничего известного широкой общественности и всё же внезапно оказался в центре внимания.

Как Виктор Бабарико вернулся на политическую сцену, не выходя из СИЗО

Фото Игоря Мелешко

Это не первый крутой поворот в судьбе банкира за последние месяцы. 12 мая Бабарико объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Стремительный рост популярности претендента не остался незамеченным властью. Уже 18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, который возглавлял инициативную группу отца. Им инкриминируются экономические преступления.

Вскоре после этого сложилось впечатление, что массовый интерес к Бабарико после того, как он попал за решетку, угас феноменально быстро и сильно. Фокус внимания сместился на Светлану Тихановскую, которая неожиданно ярко провела избирательную кампанию.

В сложившихся условиях сторонники бывшего банкира не сумели создать достаточное количество ярких информационных поводов для поддержания на высоком уровне интереса к персоне своего лидера. Порой Бабарико неделями практически не упоминался в медиа.

Некоторое оживление наступило после встречи Александра Лукашенко в СИЗО с политзаключенными, на которой присутствовал Виктор Бабарико. Но и эффект от этого события постепенно сходил на нет.

Все изменилось на днях. Сначала Павел Латушко в интервью Степану Путило обрисовал положение Виктора Бабарико:

«Прошла информация, что Виктор Дмитриевич уже находится на свободе. Она не подтвердилась по различным каналам, хотя кто его знает. Возможно, в ближайшее время она подтвердится, потому что сейчас Лукашенко якобы отстаивает позицию, якобы, как говорят наши инсайды, о том, чтобы Виктор Дмитриевич уехал на Кипр вместе со своим сыном. И это будет условием освобождения. Но, я думаю, очень многое зависит от позиции Виктора Дмитриевича», — сказал Латушко».

На что адвокат Дмитрий Лаевский, представляющий интересы Виктора Бабарико, ответил:

«Что касается заявлений отдельных граждан, то удивительно, что претендующие на адекватность люди, строят свою публичную риторику на основе анонимной информации из телеграм-каналов».

Причины раздраженной реакции адвоката стали очевидны после интервью экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Настоящему времени:

«Утечки такой информации делаются сознательно, чтобы Бабарико не выпустили и даже не думали выпускать. Если что-то и происходило, ни в коем случае нельзя было об этом говорить».

Санников поделился личным опытом: об освобождении его и Николая Статкевича министр иностранных дел Болгарии Николай Младенов кулуарно договорился с Александром Лукашенко в сентябре 2011 года. Однако после того, как информация об этом стала достоянием общественности, все заглохло.

«И потом просто начались пытки. Поэтому это запредельно – выпускать такую информацию, когда человек в тюрьме. Когда человек, политик в тюрьме, его объявили политзаключенным, надо говорить о том, что должны все сделать, чтобы его освободить. Должны быть фотографии, плакаты Бабарико, Статкевича, Северинца, Тихановского. А не такие вот подленькие утечки, которые свидетельствуют, наверное, не о совсем далеком разумении ситуации», – итожит Андрей Санников.

Кстати, сделку «свобода в обмен на эмиграцию» предлагали еще в середине восьмидесятых годов прошлого века польские коммунистические власти арестованным лидерам профсоюза «Солидарность». Но те ответили отказом и в итоге победили.

Интересные перспективы открываются и перед Виктором Бабарико. На этой неделе обнародованы данные опроса, проведенного британским аналитическим центром Chatham house. Согласно полученным результатом, респонденты считают наиболее достойным должности президента Беларуси именно Виктора Бабарико: он набрал более 38% голосов. У Александра Лукашенко почти вдвое меньше, но надо учитывать, что проводившееся исследование имело свои особенности.

Тем не менее, это означает, что Виктор Бабарико потенциально выглядит наиболее опасным конкурентом для нынешнего правителя Беларуси. И этот фактор вряд ли будет способствовать быстрейшему освобождению политзаключенного.

Стоит добавить, что пророссийские телеграм-каналы муссируют тему о намерении Кремля сделать ставку на Бабарико в качестве замены Лукашенко. Но это сильно напоминает дымовую завесу: высока вероятность, что таким образом отвлекают внимание от другой фигуры, к которой Москва присматривается в настоящий момент.

Так или иначе, Виктор Бабарико после длительной паузы вновь «вышел на арену», даже оставаясь в СИЗО.

 
 
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На этой неделе претендент на пост президента не совершил ничего известного широкой общественности и всё же внезапно оказался в центре внимания.
 
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