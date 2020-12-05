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Ученые назвали четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

05.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

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  • 5.12.2020, 19:11
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Ученые назвали четыре фактора, продлевающие жизнь на 10 лет

Специалисты дали важные рекомендации.

Увеличить продолжительность жизни на десять лет могут четыре привычки, сообщает Express (перевод — ria.ru) со ссылкой на ряд исследований американских ученых.

В частности, авторы материала рекомендуют придерживаться средиземноморской диеты, которая богата фруктами, овощами и цельнозерновыми. Такое питание снижает риск возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, депрессии и ухудшения состояния мозга.

Во-вторых, необходимо снизить уровень стресса и искать в жизни радостные моменты. Исследования показали, что у счастливых людей вероятность ранней смерти снижается на 3,7 процента. Они могут жить на 18 процентов дольше, чем менее счастливые люди. Эксперты советуют найти хобби, которые приносят радость. Они могут включать в себя творческую работу, волонтерство, проведение времени с животными, физические упражнения и медитацию.

Также следует отказаться от вредных привычек – алкоголя и курения. Умеренное употребление алкоголя снижает риск преждевременной смерти на 17-18 процентов, а курение отнимает не менее десяти лет жизни, отмечают авторы материала.

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