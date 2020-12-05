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«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского
Источник материала: Хартия'97
«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского
Свободу героям!
29 мая в Гродно был задержан один из лидеров белорусского протеста Сергей Тихановский, пишет Telegram-канал
Он, как и сотни других белорусов, до сих пор находится в тюрьме.
Поддержите Сергея Тихановского письмом!
Адрес: Тюрьма-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222163
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Свободу героям!
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