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«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

05.12.2020 19:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

  • 5.12.2020, 19:09
  • 2,677
«Баста!»: Поддержим Сергея Тихановского

Свободу героям!

29 мая в Гродно был задержан один из лидеров белорусского протеста Сергей Тихановский, пишет Telegram-канал «Баста!»

Он, как и сотни других белорусов, до сих пор находится в тюрьме.

Поддержите Сергея Тихановского письмом!

Адрес: Тюрьма-8, ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222163

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Гродно
 
 
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