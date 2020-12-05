На сцене Купаловского разрешили выступить экс-КВНщикам, которые в песнях высмеивают протесты и забастовки

Источник материала: Tut.by

Сегодня на сцене Купаловского театра выступает ансамбль «Галасы ЗМеста», которые исполняют язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Концерт начался около 19.00. После массовых увольнений купаловцев, напомним, на ней уже успели выступить ансамбль «Хорошки» и оркестр Финберга .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заранее концерт коллектива «Галасы ЗМеста» практически нигде не анонсировался. Сегодня днем пресс-секретарь Купаловского театра в разговоре с TUT.BY признался, что впервые слышит об этом выступлении. Тем не менее в 19.00 концерт юмористов начался на сцене главного белорусского театра. Продавались ли на него билеты, нам узнать не удалось.

В коллектив «Галасы ЗМеста» входят бывшие квнщики из Барановичей. На сайте проекта сообщается, что группа существует уже давно, но название «Галасы ЗМеста» получила только весной 2020 года. Музыканты объясняют свою концепцию:

— Планировалось петь песни на злобу дня и выражать взгляд на происходящие в стране события, так сказать из глубинки, провинции. Естественно, выборы и последовавший за ними цирк только подхлестнули нас, и песни стали сочиняться практически сами.

YouTube-канал появился у коллектива два месяца назад, и сейчас на нем почти 14 тысяч подписчиков. За это время музыканты успели выпустить около 20 роликов. В своем творчестве они высмеивают Telegram-каналы и дворовые чаты, забастовки, протесты студентов и белорусских оппозиционеров. Проект некоммерческий, уверяют участники и периодически просят подписчиков поддержать их финансово.

Одной из первых песен проекта «Галасы ЗМеста» стала композиция «Кто тут в герои?», в ироничном ключе посвященная Павлу Латушко. Слова к ней, как и к большинству других песен, написал вокалист Дмитрий Бутаков.

В отдельных песнях юмористы упоминают Светлану Тихановскую и других членов Координационного совета. А еще артисты предлагают свои каверы на главные протестные композиции — «Муры», «Перемен», «Купалинку».

В общем, карьера артистов развивается стремительно. Только недавно они начали заниматься творчеством и появились на телеканале Союзного государства «БелРос ТВ» — и вот уже сегодня они на сцене Купаловского театра. После массовых увольнений купаловцев, напомним, на ней уже успели выступить ансамбль «Хорошки» и оркестр Финберга .