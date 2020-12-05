Протестующие выдвинули премьер-министру Армении ультиматум

Источник материала: ОНТ

Протестующие, которые собрались возле особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинули ему ультиматум и потребовали в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом сообщает РИА «Новости».

Требовать отставки политика в центре Еревана собрались десятки тысяч протестующих. После этого они пошли к его особняку. На данный момент акция протеста объявлена завершенной.

Ранее президент Армении Армен Саркисян предостерег правоохранителей от применения насилия и «несоразмерной силы» для обеспечения правопорядка.

Фото Арменпресс, Никол Пашинян





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