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Протестующие выдвинули премьер-министру Армении ультиматум
Источник материала: ОНТ
Протестующие, которые собрались возле особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинули ему ультиматум и потребовали в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом
Требовать отставки политика в центре Еревана собрались десятки тысяч протестующих. После этого они пошли к его особняку. На данный момент акция протеста объявлена завершенной.
Ранее президент Армении Армен Саркисян предостерег правоохранителей от применения насилия и «несоразмерной силы» для обеспечения правопорядка.
Фото Арменпресс, Никол Пашинян
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Протестующие, которые собрались возле особняка премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинули ему ультиматум и потребовали в ближайшее время покинуть свой...
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