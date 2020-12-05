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Погода в областных центрах Беларуси с 7 по 13 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова

05.12.2020 20:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 7 по 13 декабря. Прогноз от Дмитрия Рябова

В Беларусь пришла настоящая климатическая зима, которая совпала с календарными рамками. На всей территории страны выпал снег высотой 1-7 см, а на северо-востоке Витебской области толщина снега составляет 12 см. На наступающей неделе морозы станут сильнее. 

В понедельник и вторник будет облачно, но без осадков. Местами на дорогах ожидается гололедица и слабый туман, видимость до километра. Температура воздуха ночью составит -1°C…-8°C, по востоку до -10°C. Днем будет от -1°C до -6°C, в крайних западных районах от 0°C до +2°C. 

В среду ожидается переменная облачность. Ночью осадков не будет, а вот днем может выпасть снег. На дорогах гололедица. В ночные часы и утром туманы. Видимость до полукилометра. Температура ночью -1°C…-7°C, при прояснениях до -10°C. Днем ожидается -5°C…+1°C.

В четверг и в пятницу будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег и дождь. Ветер временами сильный порывистый. Местами — туман, видимость до полукилометра. На улицах — слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ночью ожидается от -4°C до +3°C  по западу, днем от -2°C в восточных районах до +5°C в юго-западных. 

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями, ожидаются кратковременные осадки. Под утро возможен туман, видимость до полукилометра. Ветер будет порывистый северо-западный. Ночью ожидается от +2°C по югу до -4°C по северу, днем будет от -1°C до + 4°C, по югу до +6°C. 

Прогноз погоды на каждый день в областных центрах Беларуси от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!   


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В Беларусь пришла настоящая климатическая зима, которая совпала с календарными рамками. На всей территории страны выпал снег высотой 1-7 см, а на северо-востоке...
 
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