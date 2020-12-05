|
Вице-спикер Совета Республики принимал звонки от белорусов: прямая телефонная линия прошла в новом формате
Источник материала: ОНТ
На связи Совет Республики. Вице-спикер принимал сегодня звонки от белорусов. И впервые прямая телефонная линия прошла в новом формате.
Общение можно было не только услышать, но и увидеть, благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях. Немало обращений сегодня касались жилищного строительства. Так, из Сеницы поступила коллективная просьба ускорить сдачу жилого дома – люди не могут добиться сдачи новостройки около 10 лет. А жителей Быхова волнует состояние их жилья, которое перевели из статуса ветхого в арендное. Чтобы изучить проблемы, в наиболее сложных случаях специалисты выедут на места.
В Совете Республики и дальше продолжат принимать обращения граждан. Эта работа остаётся первоочередной.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-спикер Совета Республики принимал звонки от белорусов: прямая телефонная линия прошла в новом формате
На связи Совет Республики. Вице-спикер принимал сегодня звонки от белорусов. И впервые прямая телефонная линия прошла в новом формате. Общение можно было не только...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)