ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вице-спикер Совета Республики принимал звонки от белорусов: прямая телефонная линия прошла в новом формате

05.12.2020 20:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вице-спикер Совета Республики принимал звонки от белорусов: прямая телефонная линия прошла в новом формате

На связи Совет Республики. Вице-спикер принимал сегодня звонки от белорусов. И впервые прямая телефонная линия прошла в новом формате.

Общение можно было не только услышать, но и увидеть, благодаря онлайн-трансляции в социальных сетях. Немало обращений сегодня касались жилищного строительства. Так, из Сеницы поступила коллективная просьба ускорить сдачу жилого дома – люди не могут добиться сдачи новостройки около 10 лет. А жителей Быхова волнует состояние их жилья, которое перевели из статуса ветхого в арендное. Чтобы изучить проблемы, в наиболее сложных случаях специалисты выедут на места.

В Совете Республики и дальше продолжат принимать обращения граждан. Эта работа остаётся первоочередной.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На связи Совет Республики. Вице-спикер принимал сегодня звонки от белорусов. И впервые прямая телефонная линия прошла в новом формате. Общение можно было не только...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ай-яй-яй. Ёханый бабай». У Купалаўскім тэатры сьпявалі шансон пра «флейцістку», «чацікі» і «Латушку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика