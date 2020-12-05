Бчб-символы, протестное движение и глобальные намерения: о недопустимости героизации нацизма

Источник материала: ОНТ

Новость из Намибии заслуживает особого внимания. В этой стране выборы в региональный совет выиграл Адольф Гитлер – тёзка лидера нацистской Германии. Полное имя политика – Адольф Гитлер Уунона. Он уже заявил, что не имеет к фюреру никакого отношения и уж тем более не желает мирового господства.

Это кажется невероятным и даже смешным. Отец намибийца, похоже, не понимал, кто такой Гитлер. А сам Адольф Уунона в детстве считал своё имя совершенно обычным. Но даже время и обстоятельства не могут изменить устойчивые ассоциации, особенно у народов, переживших фашистскую оккупацию. Всё это где-то на уровне генетической памяти.

И недопустимость героизации нацизма сегодня всё острее – уроки истории забывать нельзя. Это не имеет никакого отношения к выборам в Африке. Просто белорусы, пожалуй, как никто другой понимают, что недопустимо возводить на пьедестал то, против чего воевали наши деды.

«Мы здесь власть», – скандирует молодой человек. Знакомо? Но это не Беларусь, а Россия (прошлый год). А парень, разогревающий толпу, – скинхед и убеждённый нацист. Идеологию национал-социализма уважает и к этому же публично призывает других. За что и получил полтора года. А этого юношу норвежский суд приговорил к 21-му году тюрьмы. Убил сводную сестру, потому что та не была этнической норвежкой. С той же целью ворвался в мечеть. В суде сожалел лишь об одном – ему помешали. И пример из Германии. Там в рядах полиции разоблачили более 40 неонацистов. Они не просто поощряли экстремизм, а призывали к нему не на площадях, а с помощью современных технологий в чатах и пабликах.

Примеров безумного элитарного мышления, к несчастью, сегодня предостаточно по всему миру. Парни, шагающие по улицам Гонконга, – украинские неонацисты. Приехали на протесты поделиться опытом. Лица спрятали, о татуировках со свастикой забыли. Такая вот революция на экспорт – формы и методы новые, а вот символы старые.

Валентина Ражанец, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это особо опасное проявление экстремизма, неслучайно генассамблея ООН принимает резолюцию, в которой рекомендует странам принять меры по борьбе. Предлагаются меры в законодательном, образовательном плане. Резолюцию поддержали 133 страны. В том числе и Беларусь. Именно наша страна знает цену миру и свято чтит память о Великой Победе».

Год 75-летия Великой Победы призывает задуматься о том, какую историю мы пишем сейчас. И символика в ней занимает особое место. Примечательно, что над протестным движением в Беларуси водрузили бело-красно-белый флаг – эти цвета сегодня везде – на балконах, в окнах домов, на столбах и заборах. Неужели те, кто встал под эти знамёна, живут под лозунгом «здесь и сейчас» и история символов им неважна? Особенно нелепо бело-красно-белые полотнища смотрятся у памятников, мемориалов расстрелянным и на местах боевой славы. Памятникам героям, победившим фашизм. Разве уместны в таких знаковых для каждого белоруса местах флаги, под которыми во время войны ходили коллаборационисты.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук: «Если бы не эта победа над Германией и ее союзниками, просто не было б нашего народа и госудраства. Те люди, которые ходят под этим флагом, забывают о том, что этот флаг использовался во время нацистской оккупации коллаборационистами. Именно теми деятелями белорусского нацдвижения, которые рассчитывали с помощью Германии реализовать свои интересы».

Реализовать собственные интересы, используя протестное движение и старые символы, уверены политические эксперты, пытаются и сегодня. И намерения куда глобальнее, чем кажется.

Виктор Саевич, магистр политических наук, преподаватель Белорусского государственного экономического университета: «К сожалению, внешняя агрессия или скажем гибридная война. Сейчас наша республика – передовой рубеж, чтобы подобраться к России, а через Россию к Китаю, который сейчас стал самой могучей экономической страной в мире, для этого надо сломить Беларусь. Но мы, как Брестская крепость, пока нас не возьмешь, тяжело продвигаться вперед».

Противостояние, куда оказалась втянута и Беларусь, ведётся не только на улицах, но и в информационном пространстве, утверждают политологи. И на этом поле некоторые игроки не просто нарушают правила, а пытаются перевернуть всё с ног на голову – особенно по части исторических фактов.

Николай Щекин, политолог института социологии НАН Беларуси: «Мы не знаем к чему это приведет, последствия мы не можем просчитать. И идеология, и кадровая политика, и безопасность должны быть единым целым».

Документальной хроники недостаточно, считают историки. Именно поэтому в прошлом году парламент принимал изменения и дополнения в закон о противодействии экстремизму, где в одной из статей чётко прописано – героизации нацизма допустить никак нельзя. Что из этого может получиться, примеров масса. На наших глазах в период майдана национализм в Украине едва не стал национальной идеей, доходило до открытых стычек героев войны с нацистами. В странах Европы памятники воинам-освободителям вдруг стали нелепыми и ненужными, как и всё, что напоминает о Советском Союзе. Ещё не так давно о подобном в Беларуси даже не задумывались и такой закон был не так актуален, но сегодня всё изменилось. И парламентарии отмечают: документ нужно доработать.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «С учетом подходов о недопустимости нацизма будут принимать в дальнейшем и законодательные акты о недопустимости героизации нацизма. Сейчас идет процесс активной наработки и, возможно, к весенней сессии мы будем иметь комплексный документ, хотя он может появиться в парламенте и в ближайшее время».

Символизм, как и шквал эмоций, всегда присутствует в протестных движениях. Используя ту или иную символику, важно опираться на аргументацию и факты. А они заставляют, как минимум, задуматься. В остальном спорить не о чем. В истории, к сожалению, есть чёрные пятна. И есть те, кто не хотят их замечать. И более того, вопреки здравому смыслу, пытаются чёрное превратить в белое.

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