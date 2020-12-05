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«Польское радио»: В Беларуси не прекращаются протесты
Источник материала: Хартия'97
«Польское радио»: В Беларуси не прекращаются протесты
В субботу прошли очередные акции протеста против режима Лукашенко.
Сотни сторонников перемен устроили в субботу, 5 декабря, демонстрацию в микрорайоне Минска - Сухарево. Как сообщает корреспондент
Сторонники перемен продолжают вывешивать бело-красно-белые флаги на жилых зданиях, деревьях и общественных объектах.
На завтра снова объявлены Марши протеста. Традиционно по воскресеньям в Беларуси проходят самые масштабные акции протеста.
Протесты в Беларуси начались 9 августа после обнародования итогов президентских выборов, «победителем» которых, по официальным данным, стал Лукашенко. Евросоюз назвал белорусские выборы нелегитимными.
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В субботу прошли очередные акции протеста против режима Лукашенко.
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