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Рождественская ель в Вильнюсе стала самой красивой в Европе

05.12.2020 20:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Рождественская ель в Вильнюсе стала самой красивой в Европе

  • 5.12.2020, 20:19
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Рождественская ель в Вильнюсе стала самой красивой в Европе

Рейтинг из 20 пунктов составила туристическая организация European Best Destinations.

Рождественскую ель на Кафедральной площади в Вильнюсе признали самой красивой в Европе. Елка выглядит как сюрреалистическая картина. Высота конструкции составляет 24 метра, она собрана как трансформер из металлических частей, в которые уложены шесть тысяч еловых веток, пишет «Вокруг света».

Создается впечатление, что ель словно собирается из отдельных блоков в единое целое прямо на глазах. Инсталляция украшена четырьмя километрами гирлянд и серебряными украшениями. Внутрь конструкции можно зайти. Тыльная сторона ели увешена зеркальными поверхностями, а посередине стоит настоящая елка с антикварными украшениями. По задумке авторов, снаружи елка олицетворяет будущее, а внутри – прошлое.

Второе место в рейтинге заняла елка, установленная в Страсбурге. Это живое дерево, которое выглядит довольно традиционно. Третье место получила елка в Праге. Оба дерева по стилистике украшений похожи.

Четвертое место заняла елка в швейцарском Базеле. Необычно то, что у этого дерева довольно длинный голый ствол. Пятое место получила елка в грузинском Тбилиси, украшенная светящимися ангелами.

Шестое место заняла елка в Кельне, которая с высоты птичьего полета выглядит как рождественская звезда среди праздничного городка. Седьмое место получила ель в Киеве.

Восьмое место заняла елка в Риме, установленная на фоне древнего Колизея. Девятое место досталось рождественскому дереву в Варшаве, а десятое – елке в Вене.

В Литве католическое Рождество отмечают 25 декабря, однако здесь традиционно празднуется и православное Рождество 7 января из-за довольно многочисленной русскоговорящей общины. Рождественские деревья и украшения в Литве провисят до праздника Трех Королей 6 января.

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Рейтинг из 20 пунктов составила туристическая организация European Best Destinations.
 
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