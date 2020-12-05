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Минчане вышли на вечерний протест
Источник материала: Хартия'97
Минчане вышли на вечерний протест
Сегодня - 119 день белорусской революции.
В стране продолжаются акции протеста против режима Лукашенко.
Минск этим субботним вечером вышел на вечерний протест.
Каменная горка гуляет маршем по району, пишет телеграм-канал
Тракторозаводской посёлок передаёт привет Каскаду, Серебрянке, Автазозаводу, Веснянке и Лебяжьему.
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Сегодня - 119 день белорусской революции.
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