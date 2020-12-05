Источник материала: Хартия'97

Елена Левченко: Мы придем к той стране, к которой мы стремимся 1 5.12.2020, 19:41

2,842

Победа не за горами.

Баскетболистка Елена Левченко в эфире «Белсата» поделилась мнением о происходящем в стране.

«Вы не представляете, сколько людей действительно борется. Белорусская диаспора во всем мире настолько проявляет себя, когда раньше мы говорить даже об этом не могли. Мы даже не думали, сколько белорусов живут за границей. И какой огромный кусок работы они проделывают. Люди выходят на мировые площадки, проводят встречи – эта та же борьба.

Иногда белорусы думают, что протесты сдуваются или все, ничего не делается. Самое тяжелое сейчас для всех нас – это эмоциональное состояние. Кажется, ну сколько можно, нет сил, но поверьте, на английском есть такая поговорка: «Anything worth having is worth fighting for», – «То, чего ты хочешь больше всего, стоит того, чтобы за это бороться». И свобода стоит этого. Старайтесь найти какой-то баланс. Да, не будет все быстро и все сразу. Но оно обязательно будет. Нужно время, нужна выдержка. Люди должны знать, что работа не останавливается. Посмотрите, мы встаем утром и вокруг нас какие-то новости. Каждый день это эмоционально и психологически тяжело.

Я где-то читала очень интересную статью, что белорусы очень долго будут отходить от этого состояния, потому что это очень сильная эмоциональная травма. Но белорусы настолько сильные люди, что, мне кажется, мы только сейчас понимаем, насколько мы сильны: и эмоционально, и внутренне, эта сплоченность, – это то, чего не отнять. Это то, что придает силы.

И я знаю, как сейчас всем тяжело, но я уверена, что победа не за горами и мы придем к той стране, к которой мы стремимся», – сказала Левченко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .