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Фотофакт. Участники провластного автопробега в «Тростенеце» топтали бело-красно-белый флаг
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Стоя на знамени, они устроили фотосессию.
Фото появились в телеграм-канале «Лукашенконашпрезидент». На нем видно, как участники провластного автопробега «За единую Беларусь» в мемориальном комплексе «Тростенец» позируют, стоя ногами на бело-красно-белом флаге.
Очевидец также снял видео, как проходила эта фотосессия. Можно слышать, как ее участники постоянно ругаются матом.
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Стоя на знамени, они устроили фотосессию.
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