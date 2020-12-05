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Тихановская назвала главное достижение этих пяти месяцев

05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

И это не санкции, и не мировое непризнание нелегитимности Лукашенко.

По традиции, перед воскресеньем Светлана Тихановская обратилась к белорусам:

«Беларусь протестует уже пятый месяц. За это время протест стал частью нашей жизни, такой же неотъемлемой, как работа или время с семьей. И так будет до нашей победы. Но, что еще важнее — так будет и после нее.

Главное достижение этих пяти месяцев даже не санкции, не мировое непризнание нелегитимности клана Лукашенко, не программы помощи и реформ. Главное наше достижение мы пронесем с собой в будущее, оно останется с нами при любом президенте и при любой власти: мы научились отстаивать свои права. Мы научились не соглашаться громко и во всеуслышание. Мы научились заботиться друг о друге. Мы научились требовать от государства выполнять свою работу. Мы научились гордиться, что мы – белорусы.

Наша победа неизбежна – режим прекратит свое существование. Но очень важно помнить, какова цена этого, и больше не позволить оказаться в ситуации, когда придется платить ее снова. Каждый из нас несет ответственность за то, в какой Беларуси мы будем жить. Каждый из нас теперь знает, что равнодушие и неучастие в общественной жизни делает нас уязвимыми. Каждый знает, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. И мы с вами отдали огромное количество усилий, чтобы эта строка в Конституции в конце концов стала правдой.

Каждый марш — это напоминание о том, что белорусы не сдадутся. Мы не позволим отбирать наши права и закрывать глаза на преступления. И напомним об этом каждому, кто окажется в Единой Книге Регистрации Преступлений».

 
 
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И это не санкции, и не мировое непризнание нелегитимности Лукашенко.
 
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