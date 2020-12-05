Стало известно, отменят ли новогодние утренники в детских садах и школах

Источник материала: ОНТ

Праздники, концерты и утренники в честь Нового года в учреждениях образования отменять не планируется. Об этом сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на слова зампредседателя Мингорисполкома Артема Цурана.

Он добавил, что во время проведения новогодних праздников особенному риску подвергаются детские интернатные учреждения. На данный момент эти учреждения запрещено посещать посторонним, а персонал работает вахтой.

В связи с этим было рекомендовано тем, кто хочет поздравить детей, передавать подарки через руководство, ограничивая вход в учреждение. При этом представитель Мингорисполкома не исключил, что возможно проведение праздников на улице с Дедом Морозом.

Фото БЕЛТА





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