БАТЭ в драматичном поединке выбил брестское «Динамо» из Кубка Беларуси

Источник материала: Tut.by

5 декабря в Борисове прошел матч 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу. БАТЭ в ярком поединке обыграл брестское «Динамо» со счетом 4:2. Станислав Драгун оформил дубль, борисовчане прошли в следующую стадию турнира.

Ранее в четвертьфинал Кубка отобрались «Неман», «Витебск», «Арсенал», «Минск», «Шахтер», «Ислочь» и «Торпедо-БелАЗ».



В Борисове сегодня было жарко! Фото: «Динамо» (Брест)

БАТЭ — «Динамо-Брест» — 4:2

Борисов. 5 декабря. «Борисов-Арена».

БАТЭ: Чичкан — Настич, Копитович, Я. Филиппович, Бессмертный (Мукам, 78) — Яблонский, Драгун — Стасевич (к), Милич (А.Филиппович, 70), Нехайчик — Сарока (Скавыш, 63).

«Динамо-Брест»: Игнатович — Веретило, Витус, Нойок, Печенин — Юзепчук, Кисляк (к), Кривец (Седько, 80), Милевский — Гордейчук, Лаптев (Диалло, 83).

Голы: 1:0 — Милич (3, пас — Стасевич). 2:0 — Драгун (12, пас — Стасевич). 2:1 — Лаптев (17, с пенальти). 2:2 — Нойок (67, пас — Милевский). 3:2 — Драгун (74). 4:2 — Скавыш (80).

Предупреждения: Я. Филиппович (32), Копитович (60), Лаптев (62), Печенин (87).

Прощальная гастроль. Пожалуй, такие эмоции вызвал у многих болельщиков этот матч. Брест и Борисов в будущем году изменятся. Вероятно, сильнее метаморфозы коснутся брестчан. Зрители за эти годы привыкли к накалу и страстям, которые сопровождали матчи этих соперников.

Не стала исключением и данная кубковая игра. Уже на второй минуте Александр Нойок продемонстрировал свой пушечный удар, после которого мяч сотряс перекладину ворот БАТЭ.

А уже через минуту хозяева вышли вперед. Игорь Стасевич навесил в штрафную, а Неманья Милич головой отправил мяч в ворота.

На 11-й минуте Михаил Гордейчук от души приложился по мячу, но тот снова попал в каркас ворот БАТЭ! А через две минуты борисовчане забили второй гол. Который был похож на первый: Стасевич навесил — Станислав Драгун замкнул.

И все же упорство Бреста привело к голу. В штрафной уронили Артема Милевского, судья назначил пенальти, который реализовал Денис Лаптев.

Концовка первого тайма проходила с преимуществом «Динамо», но счет сравнять не удалось.

Второй тайм начался с опасного стандарта хозяев поля, но увеличить отрыв в счете не получилось. Брест перехватил мяч и планомерно атаковал ворота соперника. И на 62-й минуте им удалось сравнять счет. Милевский покатил отличный пас на Нойока, который снайперским ударом отправил мяч в ворота Антона Чичкана.

БАТЭ удалось сохранить хладнокровие и через семь минут снова повести в счете. Гол забил Драгун. Брест полетел спасать игру, но случилась досадная ошибка вратаря «Динамо».

Сергей Игнатович неудачно выскочил на перехват, промахнулся и мяч уже в пустые ворота отправлял Максим Скавыш.

Брест сдался, и Борисов уверенно довел матч до победы. В четвертьфинал идет БАТЭ.

Напомним, что в прошедшем чемпионате Беларуси по футболу БАТЭ занял второе место, а брестское «Динамо» — четвертое. Из Бреста уже начался исход ведущих игроков.

Другие результаты 1/8 финала Кубка Беларуси.

«Славия» — «Неман» — 0:2

«Энергетик-БГУ» — ФК «Витебск» — 0:1

ФК «Городея» — «Арсенал» (Дзержинск) — 0:3

«Рух» — ФК «Минск» — 0:3

«Крумкачы» — «Ислочь» — 0:4

ФК «Слуцк» — «Шахтер» — 1:4

«Спутник» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:4

Матчи ¼ финала пройдут весной 2021 года и будут состоять из двух поединков.