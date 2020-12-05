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Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известный белорусский художник Владислав Стальмахов опубликовал серию рисунков с «жодинского пленэра».

В изоляторе в Жодино Стальмахов отбыл 10 суток ареста. По выходу он нарисовал этюды, иллюстрирующие тюремный быт.

— Сначала нас везли в тесном стакане автозака, затем РОВД Ленинский, там в принципе все было не плохо, было видно, что это все их достало, и типа они все понимают, но ничего сделать не могут, — вспоминает художник. — Привезли парня, его жестко побили и отметили краской. Он, как и другие, держался достойно, в Жодино жестили на приемке, особенно трудно было молодым...

Рисунки Владислав Стальмахов опубликовал в своем Фейсбуке.

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе

 
 
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Известный белорусский художник Владислав Стальмахов опубликовал серию рисунков с «жодинского пленэра».
 
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