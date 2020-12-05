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Художник Владислав Стальмахов нарисовал, как проходят будни в жодинском изоляторе
05.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Известный белорусский художник Владислав Стальмахов опубликовал серию рисунков с «жодинского пленэра».
В изоляторе в Жодино Стальмахов отбыл 10 суток ареста. По выходу он нарисовал этюды, иллюстрирующие тюремный быт.
— Сначала нас везли в тесном стакане автозака, затем РОВД Ленинский, там в принципе все было не плохо, было видно, что это все их достало, и типа они все понимают, но ничего сделать не могут, —
Рисунки Владислав Стальмахов опубликовал в своем
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Известный белорусский художник Владислав Стальмахов опубликовал серию рисунков с «жодинского пленэра».
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