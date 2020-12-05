Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ, задержано 22 человека

Источник материала: ОНТ

Французский Париж переживает не лучшие времена: в субботу здесь вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией и погромы. Об этом сообщают СМИ.

По словам главы МВД Жеральда Дарманена, в ходе протестов правоохранителями было задержано 22 человека. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Протестующие вышли на улицы в рамках акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», число погромщиков – от 400 до 500 человек, передает телеканал BFMTV.

По данным Sputnik France, протестующие, выкрикивая «Все ненавидят полицию» бросали в правоохранителей камни и петарды, зажигали файеры. В ответ на это полицейские применили слезоточивый газ.

Участники акции громили окна, витрины, строили баррикады и пытались испортить камеры наружного наблюдения. В ходе беспорядков сожжено как минимум три машины, бушевало огромное пламя и клубы черного дыма, сообщает РИА «Новости».









Фото РИА «Новости»

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