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Протесты в Париже: полиция применила слезоточивый газ, задержано 22 человека
Источник материала: ОНТ
Французский Париж переживает не лучшие времена: в субботу здесь вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией и погромы. Об этом сообщают СМИ.
По словам главы МВД Жеральда Дарманена, в ходе протестов правоохранителями было задержано 22 человека. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
Протестующие вышли на улицы в рамках акции против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности», число погромщиков – от 400 до 500 человек,
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Участники акции громили окна, витрины, строили баррикады и пытались испортить камеры наружного наблюдения. В ходе беспорядков сожжено как минимум три машины, бушевало огромное пламя и клубы черного дыма,
Фото РИА «Новости»
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Французский Париж переживает не лучшие времена: в субботу здесь вспыхнули протесты, которые переросли в столкновения с полицией и погромы. Об этом сообщают СМИ. По...
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