Как готовится к празднику Дед Мороз и что обещает нам новый 2021 год?

Источник материала: ОНТ

Меньше месяца до Нового года. Многие уже начали планировать, как будут провожать 2020-й и считают дни, когда перевернут календарь непростого во всех смыслах года. А ведь астрологи предупреждали – металлическая крыса слабых не пощадит. Какие они, символы уходящего года и что обещает нам год грядущий?

С наступлением зимы у символа праздника хлопот невпроворот. Нужно обойти все сказочные владения – ни много ни мало пятнадцать гектаров.

Натопить избу, принять коробки с письмами, проверить электронную почту. В этом году пандемия внесла свои коррективы из-за закрытых границ, многие ребята не смогут посетить поместье, и чтобы быть ближе, Деду Морозу пришлось освоить интернет.

На связь по скайпу волшебник выходит из своего рабочего кабинета. Желающих дозвониться так много, что каждому может уделить не более 10 мин. Это не заменит живого общения, но таковы реалии года. Впрочем, есть и плюсы – нет границ для общения. О здоровье Дед Мороз не волнуется. Среди вековых деревьев не то чтобы заболеть, еще и здоровье поправить можно. Научно доказанный факт.

Алесь, помощник Деда Мороза: «Это и есть тот самый волшебный граб, который не только очищает воздух, но и положительно влияет на весь иммунитет человека. Он поэтому и выбрал Пущу беловежскую, а Деду Морозу вообще-то 7529 лет исполнилось».

Впереди у Деда Мороза нескучная пора – через неделю с Северного Полюса возвращается вся семья: матушка Зима, с дочками Вьюгой, Стужей, Метелицей и внучкой Снегурочкой. В общем, будет вся команда на снегу или на льду.

Гродненский хоккеист Никита Крыскин, хоть и имеет символические отношение к уходящему году Крысы, сам живет по календарю турнирному. Весь в хоккее. Правда, самому выйти на лед не позволяет травма ноги. Но как не прийти поддержать родную команду. В такой-то год и фамилия обязывает.

Уверяет – бонусов от такой близости к повелителям восточного календаря никаких, всего приходилось добиваться трудом и упорством.

Никита Крыскин, хоккеист: «Я, можно сказать, и не выбирал ее (профессию). С детства оно пошло, начало получаться и всё, стал хоккеистом. Тренируешься, работаешь, чтобы потом попасть в профессиональную команду. У кого-то не получается, у меня, слава богу, получилось».

И жена Ангелина тоже Крыскина, и сынок Саша. Шутят, вот у них как раз возможности выбрать фамилию не было. Ко всему относятся с долей юмора и даже с гордостью носят – ведь папа известный хоккеист.

Ангелина Крыскина: «Да я живу только четвертый год пока-что с ней (с фамилией). Ни разу никаких случаев не было, чтобы обзывали, обижали. Максимум иногда спрашивают, как правильно пишется. Я говорю, как мой свёкор отвечает, от слова «крыса». И смеюсь. Но люди все с чувством юмора, и смеются, ничего такого в этом не вижу».

А вот бывалые болельщики Крыскина любят и ценят. Уверены – такая фамилия и такой доступ к восточному календарю Никите Крыскину очень даже помогает. И вот как тут не поверить в высшие силы.

«Он шустрый, во-первых, плюс где-то играет, наверное, с хитринкой, где-то обманет своим движением, где-то еще что. Поэтому я думаю, однозначно помогает забивать голы и отдавать передачи результативные».

И все же большинство жителей планеты, пожалуй, осудят металлическую крысу за такой сложный характер 2020 года. Своенравное и непростое существо натворило дел. Непонятный вирус, политические, экономические катаклизмы охватили весь мир. Но символом будущего года будет…

Кучерявый блондин с мускулистым рельефом, любимец всех коров и отец целого поголовья, пожалуй, не догадывается о еще одной предстоящей роли - стать символом будущего года.

Вопреки свирепому виду, белый бык самый добродушный из всех пород, все дело в происхождении. Предки Алекса из французской провинции Шароле (отсюда название породы) 40 лет назад эмигрировали в Беларусь. Племенной завод «Дружба» был первым стране, где рискнули заняться разведением «иностранцев». С тех пор, говорят, Шароле ни разу не подвел: крепкое здоровье, привлекательный вид и покладистый характер.

Виталий Дмитраница, директор племенного завода «Дружба»: «Очень интересная порода, не только качественное мясо, но самое главное – забота мамки коровы о своем потомстве. Дело в том, что здесь много зверей, но эти животные не дадут в обиду теленка, все гуртом бросаются, идут на защиту».

Если верить восточному календарю, будущий год, должен быть более спокойным, чем уходящий год крысы. Судя по характеру главного символа, 2021-й - это стабильность, здоровье и забота о семье. К китайским прогнозам можно по-разному относится, но верить в лучшее – это обязательно!

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