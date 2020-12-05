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«Я выхожу»: вышел документальный фильм о протестах в Минске

05.12.2020 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Я выхожу»: вышел документальный фильм о протестах в Минске

  • 5.12.2020, 21:32
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Фото: тАСС

Последние слова Романа Бондаренко стали настоящим лозунгом протестов.

Белорусские документалисты Дарья Демура, Максим Швед и Екатерина Игнашевич сняли документальный фильм о протестах в Беларуси, сообщает «Радыё Свабода».

«Я выхожу» - это последние слова молодого минчанина Романа Бондаренко в телеграмм-чате перед тем, как он вышел на улицу, чтобы остановить неизвестных людей в штатском, которые срезали бело-красно-белые ленточки на «Площади перемен» в Минске.

Бондаренко был избит и увезен неизвестными, затем доставлен в больницу и там скончался. На похороны Бондаренко в Минске пришли тысячи людей, слова «Я ухожу» стали лозунгом протестов.

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Теги: Минск
 
 
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Последние слова Романа Бондаренко стали настоящим лозунгом протестов.
 
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