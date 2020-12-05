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Строительство датского участка «Северного потока-2» под вопросом

05.12.2020 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Строительство датского участка «Северного потока-2» под вопросом

  • 5.12.2020, 21:21
Строительство датского участка «Северного потока-2» под вопросом

Американские санкции против российского проекта только расширяются.

В субботу, 5 декабря, оператор Nord Stream 2 AG с помощью российской баржи «Фортуна» начал укладку участка газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии, и завершит укладку труб до 31 декабря. В немецкий порт Мукран, где хранятся трубы, сегодня направились российские суда снабжения «Умка» и «Финвал». Но есть нюанс: стройка будет вестись только в дружественных немецких водах на участке чуть больше 2,5 км, пишет профильный Telegram-канал «Газ-батюшка».

Трудности же с завершением прокладки трубопровода обязательно возникнут на датском отрезке длиной 120 км, поскольку строительство запрещено американскими санкциями. И более того, эти санкции будут расширены.

И из-за санкций эти работы может проводить только трубоукладчик «Академик Черский», который сейчас стоит в 150 километрах от логистической базы «Северного потока-2», к северу от Польши и Германии.

И пока неизвестно, как будет решаться судьба датского участка, отмечают авторы канала.

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Американские санкции против российского проекта только расширяются.
 
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