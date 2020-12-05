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Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя
Источник материала: Хартия'97
Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя
Валентина Оскирко требуют восстановить и объявить ему благодарность.
Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ поставили свои подписи в защиту Валентина Оскирко, сообщает Telegram-канал «ГрГУ-Перемен».
Кроме этого, подписанты требуют объявить Валентину Оскирко благодарность за многолетний и добросовестный труд, поскольку он заслужил уважение и признательность студентов и выпускников.
Ранее руководство Гродненского университета не продлило контракт со старшим преподавателем кафедры общей физики Валентином Оскирко. С 3 декабря он остался без работы.
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Валентина Оскирко требуют восстановить и объявить ему благодарность.
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