ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя

05.12.2020 21:41 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя

  • 5.12.2020, 21:14
  • 1,378
Студенты Гродненского университета вступились за преподавателя

Валентина Оскирко требуют восстановить и объявить ему благодарность.

Более 270 студентов и выпускников инженерно-физических специальностей ГрГУ поставили свои подписи в защиту Валентина Оскирко, сообщает Telegram-канал «ГрГУ-Перемен».

Кроме этого, подписанты требуют объявить Валентину Оскирко благодарность за многолетний и добросовестный труд, поскольку он заслужил уважение и признательность студентов и выпускников.

Ранее руководство Гродненского университета не продлило контракт со старшим преподавателем кафедры общей физики Валентином Оскирко. С 3 декабря он остался без работы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Валентина Оскирко требуют восстановить и объявить ему благодарность.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акцыі пратэсту адбываюцца ў 90 гарадах Францыі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика