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20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом
Источник материала: Хартия'97
20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом
Фотофакт.
Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.
Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает
По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.
"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", - отметил волонтер.
"Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", - сказал Борода. Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.
Флаги сшила волонтер из Мариуполя Оксана Муравьева.
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