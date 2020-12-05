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20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом

05.12.2020 21:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом

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  • 5.12.2020, 20:41
  • 3,068
20-метровый флаг Украины парил над оккупированным Крымом

Фотофакт.

Волонтеры запустили 20-метровый флаг Украины над оккупированным Крымом.

Об этом рассказал волонтер из Краматорска Влад Борода, передает "Громадське радио".

По его словам, акцию посвятили Дню Вооруженных сил, который Украина будет отмечать 6 декабря. Флаг размерами 20 на 7 метров запустили вместе с около 7 тысячами листовок.

"В воскресенье планируется еще один флаг на Донецк и во вторник планируется еще один флаг на Луганск", - отметил волонтер.



"Во-первых, таким образом мы показываем, что это наша земля. Но самое главное, мы демонстрируем свою поддержку людям, которые остались на оккупированных территориях, которые верят в нас, которые верят в то, что эта земля вернется и они снова будут на свободной земле жить, а не оккупированной", - сказал Борода. Он уточнил, что средства на пошив флагов присылали, в том числе жители оккупированных территорий.

Флаги сшила волонтер из Мариуполя Оксана Муравьева.

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