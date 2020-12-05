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Кубок мира по биатлону в Контиолахти: мужскую гонку преследования выиграл швед Себастьян Самуэльссон
Источник материала: ОНТ
Второй этап Кубка мира по биатлону продолжается в Контиолахти. Мужскую гонку преследования выиграл швед Себастьян Самуэльссон.
До последнего огневого рубежа лидировал норвежец Йоханес Бё. Но на четвёртой стрельбе он сделал два промаха. Самуэльссон же ограничился одним штрафным кругом и финишировал в гордом одиночестве. А Бё успел обойти еще и француз Фабьен Клод. Лучшим из белорусов стал Максим Воробей, допустивший пять промахов и показавший на финише 34-й результат.
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Кубок мира по биатлону в Контиолахти: мужскую гонку преследования выиграл швед Себастьян Самуэльссон
Второй этап Кубка мира по биатлону продолжается в Контиолахти. Мужскую гонку преследования выиграл швед Себастьян Самуэльссон. До последнего огневого рубежа...
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