Кубок мира по биатлону в Контиолахти: мужскую гонку преследования выиграл швед Себастьян Самуэльссон

Источник материала: ОНТ

Второй этап Кубка мира по биатлону продолжается в Контиолахти. Мужскую гонку преследования выиграл швед Себастьян Самуэльссон.

До последнего огневого рубежа лидировал норвежец Йоханес Бё. Но на четвёртой стрельбе он сделал два промаха. Самуэльссон же ограничился одним штрафным кругом и финишировал в гордом одиночестве. А Бё успел обойти еще и француз Фабьен Клод. Лучшим из белорусов стал Максим Воробей, допустивший пять промахов и показавший на финише 34-й результат.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram