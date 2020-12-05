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На пожаре в Краснополье была спасена 90-летняя пенсионерка

05.12.2020 22:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На пожаре в Краснополье была спасена 90-летняя пенсионерка

Работники МЧС спасли во время пожара в одном из домов Краснополья женщину пенсионного возраста. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем в пятницу 4 декабря. Спасатели, прибывшие на место происшествия  за две минуты, увидели горящий внутри дом и плотное задымление. Соседи сообщили, что внутри находилась престарелая женщина.

Пенсионерку обнаружили на полу веранды, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Ее с ожогами спины и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Спасатели справились с возгоранием. Огонь повредил 30 квадратных метров стены и потолка, испорчено имущество в доме. Эксперты рассматривают в качестве причины пожара нарушение правил использования печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.



Фото МЧС

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Работники МЧС спасли во время пожара в одном из домов Краснополья женщину пенсионного возраста. Об этом сообщили в ведомстве. Инцидент произошел днем в пятницу 4...
 
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