На пожаре в Краснополье была спасена 90-летняя пенсионерка

Источник материала: ОНТ

Работники МЧС спасли во время пожара в одном из домов Краснополья женщину пенсионного возраста. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел днем в пятницу 4 декабря. Спасатели, прибывшие на место происшествия за две минуты, увидели горящий внутри дом и плотное задымление. Соседи сообщили, что внутри находилась престарелая женщина.

Пенсионерку обнаружили на полу веранды, вынесли на свежий воздух и передали медикам. Ее с ожогами спины и отравлением продуктами горения доставили в больницу.

Спасатели справились с возгоранием. Огонь повредил 30 квадратных метров стены и потолка, испорчено имущество в доме. Эксперты рассматривают в качестве причины пожара нарушение правил использования печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.









Фото МЧС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram