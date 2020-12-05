|
На злобу дня: белорусские музыканты спели о политике в жанре сатиры
05.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Народная сатира. В Минске презентовали проект «Голоса с места». Эта группа образовалась полгода назад. И у них уже нашлись как поклонники, так и противники, передает телеканал «МИР 24».
Коллектив из города Барановичи поет песни на злобу дня о том, что в стране не обсуждает сейчас только ленивый. Автор текстов и фронтмен группы Дмитрий Бутаков – юморист со стажем, за спиной – десятилетия игры в КВН. В репертуаре музыкантов – 18 песен в жанре политической сатиры. Прозвучали сегодня как новые, так и давно написанные.
Первые политические агитки, к слову, публиковались в интернете и оказались вполне популярны, говорят музыканты. Собственно, потому решили дать концерт живьем. Первое выступление в белорусской столице состоялось в Купаловском театре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор текстов и фронтмен группы Дмитрий Бутаков – юморист со стажем, за спиной – десятилетия игры в КВН.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)