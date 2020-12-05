ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На злобу дня: белорусские музыканты спели о политике в жанре сатиры

05.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Народная сатира. В Минске презентовали проект «Голоса с места». Эта группа образовалась полгода назад. И у них уже нашлись как поклонники, так и противники, передает телеканал «МИР 24».

Коллектив из города Барановичи поет песни на злобу дня о том, что в стране не обсуждает сейчас только ленивый. Автор текстов и фронтмен группы Дмитрий Бутаков – юморист со стажем, за спиной – десятилетия игры в КВН. В репертуаре музыкантов – 18 песен в жанре политической сатиры. Прозвучали сегодня как новые, так и давно написанные.

«Единственно, что их объединяет – это юмор. Песни как и провластные, так и против. Мы не претендуем на экспертную роль в этом смысле. Мы просто выражаем реакцию простых провинциальных людей», – рассказал музыкант.

Первые политические агитки, к слову, публиковались в интернете и оказались вполне популярны, говорят музыканты. Собственно, потому решили дать концерт живьем. Первое выступление в белорусской столице состоялось в Купаловском театре.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автор текстов и фронтмен группы Дмитрий Бутаков – юморист со стажем, за спиной – десятилетия игры в КВН.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ціханоўская зьбіраецца ў ЗША, шансон у Купалаўскім і чарговы Covid-рэкорд. Найважнейшае за 5 сьнежня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика