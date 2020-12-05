В Речице собака застряла за перегородкой в подвале дома. Спасатели помогли

Источник материала: ОНТ

Речицкие спасатели вызволили из беды пса, который забрался под фундамент одного из домов и не смог самостоятельно выбраться. Об этом сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел утром в пятницу 4 декабря. Очевидцы, которые не смогли помочь животному, вызвали работников МЧС. Приехавшие на место спасатели увидели живое существо за железобетонной перегородкой в подвальном помещении.

Собаке помогли выбраться с помощью лома. Состояние пса оценивается как удовлетворительное, в ветпомощи не нуждался.

Напомним, спасатели могут оказать помощь животным, только если рядом не требуется оказание помощи людям.

Фото МЧС

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