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Марафон протестов: в 119-й день белорусской революции выходили на акции по всей стране
Источник материала: Хартия'97
Марафон протестов: в 119-й день белорусской революции выходили на акции по всей стране
Белорусы заслужили право быть свободными.
Сегодня — 119-й день белорусской революции. Непрерывные протесты продолжаются уже почти четыре месяца. В преддверии воскресного марша на вечерние акции протеста вышли не только в Минске, но и в регионах.
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Белорусы заслужили право быть свободными.
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