Источник материала: Хартия'97

Марафон протестов: в 119-й день белорусской революции выходили на акции по всей стране 5.12.2020, 22:55

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Белорусы заслужили право быть свободными.

Сегодня — 119-й день белорусской революции. Непрерывные протесты продолжаются уже почти четыре месяца. В преддверии воскресного марша на вечерние акции протеста вышли не только в Минске, но и в регионах.

Telegram-канал «Баста!» зафиксировал самые яркие моменты 119-го дня революции.

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