Источник материала: Хартия'97

Демонстранты в Ереване пришли к даче, где живет премьер Пашинян 1 5.12.2020, 22:44

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Фото: Photolure

В Армении добиваются отставки премьера.

В Ереване на площади Свободы прошел массовый митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После него протестующие отправились маршем от площади Свободы к даче правительства, где живет Пашинян, и там потребовали, чтобы тот до 8 декабря ушел со своего поста, сообщает "Настоящее время" .

"Мы сегодня провозглашаем новый лозунг: "Армения без предателя Никола", – заявил представитель оппозиционной партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

"Никол, это твои последние часы на правительственной даче. Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12:00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку. В противном случае по всей территории Армении будут начаты акции гражданского неповиновения", – объявил на митинге у дома Пашиняна еще один представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.





По его словам, оппозиция дает Пашиняну "гарантии физической безопасности".

Всего отставки премьера требуют 17 партий, создавших "Движение за спасение Отечества". Своим кандидатом на пост временного премьера они называют лидера Национально-демократического союза Вазгена Манукяна. Согласно заявлению протестующих, Манукян приостановит свою партийную деятельность, как только станет премьером, и обязуется провести досрочные парламентские выборы через год. В них он обещает лично не участвовать, а если его партия изберется в парламент – обещает не баллотироваться на пост премьера.





Политические позиции Пашиняна резко ослабли после того, как в ночь на 10 ноября он подписал совместное с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По сути, оно стало капитуляцией Армении в этом конфликте: Азербайджан получил под свой контроль не только территории, которые Армения контролировала с 90-х годов, но и еще несколько районов, в том числе древнюю столицу Карабаха Шушу (Шуши). С момента подписания соглашения в Ереване не прекращаются протесты с требованием отставки премьера.

Сам Пашинян заявил утром 5 декабря в телеобращении: "Остановить войну (в Карабахе) можно было, только подписав такой документ, как 9 ноября". "Мы не потерпели неудачу в дипломатии, мы потерпели неудачу в попытках преодолеть груз дипломатических неудач последних 20-25 лет", – подчеркнул он.

"Нас обвиняют в том, что война была дипломатическим провалом Армении, что Армения постепенно стала восприниматься международным сообществом как оккупант. Но это произошло не в последние два года. Но были ли дипломатическим успехом принятые в различных международных инстанциях за последние 25 лет многочисленные документы, в которых четко было сказано, что территории Азербайджана оккупированы? – также заметил Пашинян. – Было ли дипломатическим успехом то, что Азербайджан начал фазу военной эскалации в 2013 году, и, по сути, никто не осудил его за это? А те, кто тогда вел дипломатию на этом уровне, нам сегодня говорят, что мы потерпели неудачу в дипломатии".

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