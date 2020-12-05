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Жители Пружан: Когда победим, сделаем музей

06.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Жители Пружан: Когда победим, сделаем музей

  • 5.12.2020, 22:34
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Жители Пружан: Когда победим, сделаем музей
Фото: «Белсат»

Борьба в белорусских регионах не утихает.

В Пружанах создали свой протестный Cовет, основали остановку Перемен и планируют создать новый музей. Эти упорные люди не сдаются.

Председатель Совета Анна Баран рассказала «Белсату» о событиях в городе за последние месяцы: «Мы настолько круты, что у нас до сих пор идут задержания. Дают штрафы 40 базовых, но мы не сдаемся, ничего не платим и все решения обжалуем».

В Пружанах Совет появился 16 августа. В нем 10 человек, и состав до сих пор не менялся. Анна Баран отметила, что все люди остались сторонниками своих взглядов: «Там у нас и уважаемые врачи, и бывшие руководители, студенты и преподаватели – люди из разных сфер».


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Помощь толоки вместо государственной поддержки

10 августа силовики разгоняли митинг в Пружанах. Один из задержанных, Анатолий Сахарук, попал в автозак, хотя шел не на митинг, а праздновать свои рождения в кафе с женой Юлией. Анатолия отпустили минут через 10 после хапуна, но из-за стресса у Юлии, матери четырех детей, случился инсульт, а из-за насильственных действий милиционеров и у Юлии, и у Анатолия остались синяки.


«Мало того, что за это никто не извинился, так семье никак помогли. Мы обращались в прокуратуру, РОВД, горисполком – отовсюду получили отписки. И благодаря гражданам, которые собирали деньги, семья не умерла с голоду, так как инвалидности Юлии до сих пор не дали, а она до сих пор парализована. Из-за этого Анатолий не может оформить документы на досмотр жены», – рассказала Анна Баран.


Сейчас семья Сахарчуков в Польше на реабилитации.

«Вот так: искалечили в одной стране, а лечиться приходится в другой, – ведь здесь никакой помощи от государства не добиться», – подчеркнула наша собеседница.

Остановка Перемен

«После выборов люди выходят каждый день», – подчеркнула Анна.


Летом шествия были многолюдными, протестующие собирались на площади, но из-за пристального внимания силовиков задержания и аресты жители Пружан поменяли формат своих акций. Теперь они встречаются на остановке.

«Когда к нам подходили милиционеры и спрашивали, что мы делаем, мы им говорили, что ждем автобуса. А на вопрос, куда мы едем, рассказывали, что мы едем в светлое будущее, но силовикам с нами не по пути», – с улыбкой упомянула председатель Совета.


Но через какое-то время и этот вариант оказался опасным. Сначала людей на остановке стерегли силовики в бусах. А 3 и 4 декабря к остановке перемен приезжал автозак, проверяли документы и спрашивали, когда люди уже перестанут выходить, задерживали их.

Когда победим, сделаем музей


За последние 4 месяца у пружанчан накопилась неплохая коллекция интересных вещей:

«Первым под стекло пойдет протокол об избрании Координационного совета. Еще будут флаги, которые где только не побывали. На одном из них есть кровь, которой мы специально не замываем. У нас есть рупор, с которым мы говорили правду на площадях. Одна наша активистка делает красивые штуки – и сердечки, и цветы. Очень много чего мы уже насобирали за время нашей борьбы, и все эти вещи дороги нашему сердцу», – отметила Анна Баран.

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Борьба в белорусских регионах не утихает.
 
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