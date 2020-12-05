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Наперсточники

06.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Наперсточники

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  • Александр Коваленко
  • 5.12.2020, 22:23
  • 10,309
Наперсточники

Российские власти готовят «подушку безопасности» в случае провала вакцинации.

Буквально на днях президент России Владимир Путин распорядился развернуть в РФ масштабную вакцинацию населения Спутником-V, которым, к слову сказать, он сам до сих пор не привит, а сам препарат не завершил всех этапов клинических исследований.

Но дело даже не в том, что данная вакцина еще недостаточно исследована и на сегодняшний день имеет огромное количество побочных эффектов. И даже не в том, что после бравурного распоряжения Путина внезапно выяснилось, что всенародная вакцинация провалена даже не начавшись из-за катастрофической нехватки производственных мощностей.

Проблема в том, что даже та ограниченная, но достаточно объемная по сравнению с предыдущими тестами вакцинация, что будет проводиться, выявит самый главный недостаток российской вакцины – ее недееспособность. А потому, прямо сейчас, вице-премьер Татьяна Голикова, ответственная за «всенародную» вакцинацию, сообщила, что после употребления вакцины нельзя употреблять алкоголь на протяжении 42 дней, поскольку алкоголь убивает вырабатываемые антитела…

А теперь, представьте себе среднестатистического россиянина, который после прививки не будет употреблять 42 дня алкоголь. Особенно перед Новым Годом, после Нового Года, на Рождество, старый Новый Год, да и вообще ежедневно для хорошего настроения, в крае бесконечной депрессуры, тоски и безнадеги.

То есть, грубо говоря, смысла в российской прививки нет никакого или…

Или попросту российские власти заранее готовят подушку безопасности в случае провала вакцинации. Ведь если привитые начнут массово болеть, тем самым демонстрируя неэффективность данного суррогата, то тем проще будет апеллировать – а вы сроки и требования соблюдали? А алкоголь употребляли на протяжении 42 дней? Место прививки водой поливали? После полуночи ели? На яркий свет выставляли?

Наперсточники.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

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Российские власти готовят «подушку безопасности» в случае провала вакцинации.
 
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