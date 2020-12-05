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Огни свободного Уручья: минчане провели потрясающую по красоте акцию

06.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Огни свободного Уручья: минчане провели потрясающую по красоте акцию

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  • 5.12.2020, 21:56
  • 6,856
Огни свободного Уручья: минчане провели потрясающую по красоте акцию

Белорусский протест поражает своей эстетикой.

Telegram-канал National Belographic сообщает об акции в минском Уручье.

«Как прежде уже не будет. Мы все стали хорошими друзьями. Стали добрыми и отзывчивыми соседями.

Стали смелыми гражданами красивой и свободной страны.

Как много света и огня в каждом из нас!» — рассказали участники акции.



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Белорусский протест поражает своей эстетикой.
 
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