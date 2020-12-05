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Огни свободного Уручья: минчане провели потрясающую по красоте акцию
Источник материала: Хартия'97
Огни свободного Уручья: минчане провели потрясающую по красоте акцию
Белорусский протест поражает своей эстетикой.
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«Как прежде уже не будет. Мы все стали хорошими друзьями. Стали добрыми и отзывчивыми соседями.
Стали смелыми гражданами красивой и свободной страны.
Как много света и огня в каждом из нас!» — рассказали участники акции.
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Белорусский протест поражает своей эстетикой.
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