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Белорусы массово бойкотируют техосмотр
Источник материала: Хартия'97
Белорусы массово бойкотируют техосмотр
Приведены цифры за последние пять лет.
Статистика впечатляет: за 11 месяцев этого года выдано на 36,8% меньше разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, чем за такой же период 2019-го, сообщает
А если взять статистику пятилетней давности, то мы увидим снижение примерно в 2,5 раза - с более чем 1,7 млн. в 2015 году до 674 568 в текущем.
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Приведены цифры за последние пять лет.
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