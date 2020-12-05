Источник материала: Хартия'97

Белорусы массово бойкотируют техосмотр 7 5.12.2020, 21:50

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Приведены цифры за последние пять лет.

Статистика впечатляет: за 11 месяцев этого года выдано на 36,8% меньше разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, чем за такой же период 2019-го, сообщает interfax.by .

А если взять статистику пятилетней давности, то мы увидим снижение примерно в 2,5 раза - с более чем 1,7 млн. в 2015 году до 674 568 в текущем.

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