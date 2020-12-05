Иран отправил к Венесуэле флот танкеров в обход санкций

Источник материала: АФН

Иран направил свой самый большой флот танкеров в Венесуэлу вопреки санкциям США, чтобы помочь стране справиться с острой нехваткой топлива.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, у Венесуэлы заканчиваются последние партии топлива, отправленной в начале октября на трех судах.

По данным Bloomberg, сейчас в пути находится около 10 танкеров. Некоторые из них также помогут экспортировать венесуэльскую сырую нефть после слива топлива.

Кроме того, Иран и Венесуэла обсуждают способы оказания Ираном помощи Венесуэле в капитальном ремонте нефтеперерабатывающего завода в Кардоне.

По словам собеседников агентства, в 2018 году возможность оказания помощи Венесуэле в ремонте нефтеперерабатывающих заводов рассматривали китайские нефтяные компании, но потеряли интерес после проверки оборудования, передает РБК.

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в январе 2019 года. Вашингтон пояснил, что ограничения направлены на то, чтобы президент страны Николас Мадуро и его соратники «больше не смогли присваивать себе активы венесуэльского народа».

После этого США несколько раз вводили санкции против судов, привозивших нефть в Венесуэлу или вывозивших топливо из страны. В апреле 2019 года США ввели санкции против 34 танкеров, которые использовала PDVSA для экспорта нефти, позднее под санкции не раз попадали танкеры, ходящие под флагами других стран.

В июне Bloomberg писал, что из-за санкций США добыча нефти в Венесуэле упала до уровня 1945 года. По данным агентства, добыча в бассейне Ориноко упала на 79%, в бассейне Маракайбо — на 45%.

В феврале Мадуро объявил ЧС в нефтяной отрасли из-за санкций США, назвав их проявлением «империалистической агрессии».