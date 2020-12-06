«Люди не верят, что законы могут работать и для них». Уволенные работники заводов подают иски в суды

Источник материала: Tut.by

В сентябре и октябре работники некоторых предприятий присоединялись к различным акциям протеста и забастовкам. Часть из них после этого была уволена. При этом некоторые посчитали, что увольнения были незаконными, с нарушениями, и решили оспорить их в суде. По нашим данным, иски к бывшим нанимателям намерены подать экс-работники МЗКТ (уже начались судебные заседания), МАЗ, МТЗ, МЭТЗ им. Козлова, «Гродно Азота», «Белкоммунмаша», ММЗ, БелОМО. FINANCE.TUT.BY попросил рассказать некоторых из них, за что их уволили и почему они решили обратиться в суд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Многие думают, что в суд идти бесполезно, но я считаю, что это пораженческая позиция»

На «Гродно Азоте» на данный момент есть больше десятка заявлений в суд по поводу незаконного увольнения.

— При помощи юриста мы подготовили и отправили 13 заявлений в суд на восстановление на работе, — рассказывает председатель независимого профсоюза на «Гродно Азот», аппаратчик цеха карбамид-3 Андрей Ханевич. — Эти работники были уволены за события 26 октября, когда вышли под здание заводоуправления. Кто-то засветился на камерах, еще одного человека задержали и дали «сутки» — все они уволены. Причиной послужило то, что они проводили на территории завода несанкционированное мероприятие. Аргументировано это даже не законом, а правилами внутреннего распорядка. Но получается интересно: у нас есть понятие охраняемой территории — это территория завода, а есть прилегающая территория. Люди собирались на прилегающей территории, грубо говоря, «за забором», но их все равно увольняют за то, что они участвовали в несанкционированном мероприятии на заводе. Вдобавок некоторые в этот момент были в отпусках или на выходном, но их тоже уволили с той же формулировкой.

По словам Андрея Ханевича, изначально уволенных было больше, но некоторых после этого восстановили на работе.

— В итоге эти 13 работников решили добиваться восстановления через суд, поскольку по нашему мнению, предприятие таким решением нарушает закон. Если суд примет решение о восстановлении, работники сами смогут решить, что им делать дальше: либо возвращаться на работу, либо расторгать контракт, но уже на совсем других условиях и с другой записью в трудовой, — говорит Андрей Ханевич.

Похожая ситуация сейчас происходит и на МТЗ. Экс-работник завода Михаил Громов говорит, что иски к предприятию на данный момент подали 8 бывших сотрудников, плюс еще несколько исковых заявлений находятся в процессе подготовки. По словам собеседника, «уволили всех несправедливо».

— В моем случае увольнение связано с тем, что 26 октября, в день народного ультиматума, я в числе других работников МТЗ вышел к проходной с требованиями к своему руководству, после чего мы с многими другими сотрудниками завода пошли по цехам. Также планировалось, если к нам соизволит выйти для диалога руководство предприятия, потребовать провести общее собрание рабочих. Руководство-то вышло, но нас проигнорировало. Они ходили весь день, закрывали цеха, чтобы мы туда не попали, а другие оттуда не смогли выйти. К концу дня начальство уже уведомило нас о том, что мы будем уволены за прогул, хотя с территории завода мы не выходили.

Михаил подчеркивает, что уволили именно за отсутствие на работе, а не на рабочем месте, хотя работники в тот день не выходили за территорию предприятия.

— При этом конкретно в тот день мне не давалось никаких рабочих заданий, которые я бы не выполнил, а до этого у меня не было никаких дисциплинарных взысканий. То есть уволили, по сути, за один этот день. Это произошло уже 28 октября.

По словам Михаила, всего во время забастовки 26 октября на МТЗ вышло больше 300 человек, из них сразу уволили двоих, потом — еще около 30. При этом оспаривать свое увольнение в суде готовы не все.

— Приходится уговаривать людей, потому что многие считают, что это бесполезно, все равно суд не выиграешь. Но я считаю, что это пораженческая позиция. Люди в нашей стране не верят, что законы могут работать и для них. Но если не бороться, не отстаивать свои права, в том числе и трудовые, то ничего и не получится, — поясняет Михаил.

«Обращалась в 102, чтобы зафиксировать факт недопуска меня на рабочее место»

По словам бывшей работницы МЭТЗ им. Козлова и члена независимого профсоюза Янины Малаш, иски в суд на данный момент подали 19 бывших сотрудников предприятия. Это те, кто участвовал в забастовках в сентябре и октябре.

— Люди пытаются оспорить неправомерное увольнение их с работы, — поясняет Янина. — Нас увольняли с нарушениями: приказы на увольнение готовились, когда люди находились на больничных или в трудовых отпусках, людей отстраняли от работы без объяснения причин. Сейчас мы подали иски и готовим по ним позиции с помощью юриста. Сами суды должны состояться ближе к концу декабря. Никто из нас не надеется на положительное решение суда первой инстанции, они все «сливают» такие процессы. Я не знаю в последний месяц ни одного решения, когда суд стал бы на сторону рабочих.

В качестве примера Янина приводит свою историю увольнения. Девушка рассказывает, что о соответствующем приказе узнала, когда была в отпуске.

— Я ушла в отпуск 12 октября, и в конце месяца мне сказали, что готовится приказ о моем увольнении в первый день выхода из трудового отпуска — 11 ноября. Причина — прогул 16 сентября, когда была общенациональная забастовка, хотя я отсутствовала на рабочем месте всего 30 минут. За это мне влепили выговор. Потом я спокойно работала дальше, никаких замечаний и выговоров не было, если я куда-то уходила, то официально брала увольнительную, — рассказывает Янина. — А за 7 октября мне нарисовали задним числом еще один отказ от работы по неуважительным причинам. Причем он получился сам собой, якобы я отказывалась писать объяснительную, и даже есть акт об этом. Без меня меня женили. Получается, на фоне непогашенного дисциплинарного взыскания у меня получилось еще одно взыскание, и меня уволили. Такую ситуацию, конечно, надо оспаривать в суде.

После окончания отпуска Янина два дня приходила утром на работу, но ее пропуск не срабатывал.

— Так было у многих, кого увольняли в отпуске или на больничном, — отмечает собеседница. — Человек приходит к проходной, прикладывает пропуск — а он заблокирован. После этого охрана или руководство говорят сакральную фразу: «Пройдите в отдел кадров». Со мной так было два раза, и оба раза я обращалась в 102, чтобы зафиксировать факт недопуска меня на мое рабочее место. Потом я сказала, что в отдел кадров не пойду, пусть пришлют письменное уведомление о моем увольнении. Когда оно пришло, пошла забирать свою трудовую. Тем, кого увольняли, не давали забрать личные вещи. Кто-то их выносил с помощью знакомых. У меня осталось немного личных вещей, поэтому я не просила никого их передать, но этот факт тоже зафиксировала в 102. И еще не дали пройти обходной лист. Инвентарь, которым мы пользовались, инструменты — это все, видимо, списали без присутствия рабочих.

Янина говорит, что большинство бывших работников МЭТЗ, которые подали иски к предприятию, были уволены за нанесение ущерба предприятию в размере 3 и более среднемесячных зарплат.

— По поводу этих ребят якобы даже составлен некий внутренний акт расследования, где пытаются обосновать сумму долга и раскидать ее на всех. Но нам не дали возможности ознакомиться с этим актом. И вообще людям не предоставляют никакие документы или копии документов, чтобы их можно было приложить к исковому заявлению: акты расследования, докладные, непонятно откуда взявшиеся объяснительные или отказы их писать. Объясняют это тем, что это информация для внутреннего пользования. Я, например, не смогла сфотографировать даже приказ о своем увольнении, — говорит Янина.

«На вопрос о том, как за один проступок получилось сразу два наказания, никто ответить не смог»

— 26 октября мы с коллегами встретились перед одним из цехов обсудить рабочие вопросы и настроения на предприятии, — рассказывает бывший работник МЗКТ Антон (имя изменено. — Прим. ред.). — Прибежал наш заместитель генерального по идеологии и кадрам, всех заснял и сказал, что мы будем уволены. Позже в тот же день пришло указание всех наказать. С нас затребовали объяснительные, в которых мы написали, что у нас было обсуждение рабочих вопросов. После этого 27 октября нам объявили замечание, а на вопрос, какие у этого будут последствия, никто не мог сказать. Мол, вас же уже наказали.

Также, рассказывает Антон, 27 октября почти у всех участников той встречи оказались заблокированы пропуска. По его словам, в бюро пропусков сказали, что им пришел список тех, чьи пропуска нужно заблокировать, а от кого он пришел и почему в нем оказались именно эти люди, пояснить не смогли.

— В итоге с 27 по 30 октября нас на работу и с работы за ручку провожал главный инженер, — продолжает Антон. — В конце рабочего дня 28 октября он вызвал нас к себе и сказал, что ему пришло указание уволить трех конкретных человек из тех, кто там был, в том числе и меня. Нам предложили написать заявления по соглашению сторон, якобы это пойдет нам на пользу при последующем трудоустройстве. Мы в течение вечера обдумали, еще между собой посовещались, а в четверг утром все сказали, что никто не будет писать заявление по соглашению сторон, потому что мы в этом не заинтересованы. Нам сказали: хорошо, ваша позиция понятна, сегодня к концу вечера будут трудовые на руках.

В итоге трудовые Антон и двое его коллег получили на следующий день. До этого им пришлось написать еще несколько объяснительных по поводу событий 26 октября. В трудовых было записано увольнение одному из пунктов ст. 42 Трудового кодекса (неисполнения без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание).

— На вопрос о том, как за один проступок получилось сразу два наказания и, как следствие, увольнение, никто толком ответить не смог. Так как мы не согласны с тем, что нас уволили, мы решили обратиться в суд, — поясняет Антон. — Сначала иск нам готовила юрист Свободного профсоюза металлистов, потом помогли ребята с МАЗа и посоветовал еще одного юриста.

По словам Антона, в итоге из-за этой ситуации на предприятии уволили в общей сложности около 50 человек. Из них в суд обратилось 6. Назначили предварительные заседания. Первые из них уже прошли, остальные состоятся на следующей неделе.