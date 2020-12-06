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Взрыв в шахте в Китае: погибли 23 человека

06.12.2020 06:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв в шахте в Китае: погибли 23 человека

На юго-западе Китая в районе города Чунцин в результате взрыва газа на шахте погибли 23 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сама трагедия произошла в пятницу 4 декабря – в штольне взорвалась окись углерода, очень токсичный горючий газ. Сообщается, что в момент аварии под землей находились 24 горняка. Тела 23 погибших уже обнаружены. Не исключено, что один человек мог спастись.

О причинах аварии пока не сообщается.

 

 

Фото: www.globallookpress / Chen Sihan 

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На юго-западе Китая в районе города Чунцин в результате взрыва газа на шахте погибли 23 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Сама трагедия...
 
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