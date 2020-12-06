|
Взрыв в шахте в Китае: погибли 23 человека
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Китая в районе города Чунцин в результате взрыва газа на шахте погибли 23 человека. Об этом
Сама трагедия произошла в пятницу 4 декабря – в штольне взорвалась окись углерода, очень токсичный горючий газ. Сообщается, что в момент аварии под землей находились 24 горняка. Тела 23 погибших уже обнаружены. Не исключено, что один человек мог спастись.
О причинах аварии пока не сообщается.
Фото: www.globallookpress / Chen Sihan
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юго-западе Китая в районе города Чунцин в результате взрыва газа на шахте погибли 23 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Сама трагедия...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)