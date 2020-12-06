Взрыв в шахте в Китае: погибли 23 человека

Источник материала: ОНТ

На юго-западе Китая в районе города Чунцин в результате взрыва газа на шахте погибли 23 человека. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сама трагедия произошла в пятницу 4 декабря – в штольне взорвалась окись углерода, очень токсичный горючий газ. Сообщается, что в момент аварии под землей находились 24 горняка. Тела 23 погибших уже обнаружены. Не исключено, что один человек мог спастись.

О причинах аварии пока не сообщается.

Фото: www.globallookpress / Chen Sihan

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