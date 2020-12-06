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В Волковыске мастер взял у пенсионерки деньги за установку забора и исчез
Источник материала: ОНТ
Недобросовестный исполнитель взял у жительницы Волковыска оплату за установку забора, но пропал, не выполнив требований. Об этом
Пенсионерка договорилась с мастером из Слонима об установке на ее участке забора. Она дала мужчине более 2 тысяч белорусских рублей в качестве оплаты за установку и материалы. Мастер купил и привез металлический профиль, вкопал столбы и пропал. Безуспешно прождав без забора более месяца, жительница райцентра обратилась к правоохранителям.
Ситуацию взял под свой контроль участковый инспектор Дмитрий Бойко.
Более того, участковый разыскал недобросовестного мастера, обманувшего пенсионерку. В данный момент решается вопрос о возврате денег пенсионерке.
Видео УВД
Фото: скриншот из видео
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Недобросовестный исполнитель взял у жительницы Волковыска оплату за установку забора, но пропал, не выполнив требований. Об этом сообщили в УВД Гродненского...
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