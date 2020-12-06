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В Волковыске мастер взял у пенсионерки деньги за установку забора и исчез

06.12.2020 06:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Волковыске мастер взял у пенсионерки деньги за установку забора и исчез

Недобросовестный исполнитель взял у жительницы Волковыска оплату за установку забора, но пропал, не выполнив требований. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Пенсионерка договорилась с мастером из Слонима об установке на ее участке забора. Она дала мужчине более 2 тысяч белорусских рублей в качестве оплаты за установку и материалы. Мастер купил и привез металлический профиль, вкопал столбы и пропал. Безуспешно прождав без забора более месяца, жительница райцентра обратилась к правоохранителям.

Ситуацию взял под свой контроль участковый инспектор Дмитрий Бойко.

Более того, участковый разыскал недобросовестного мастера, обманувшего пенсионерку. В данный момент решается вопрос о возврате денег пенсионерке.





Видео УВД

Фото: скриншот из видео

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Недобросовестный исполнитель взял у жительницы Волковыска оплату за установку забора, но пропал, не выполнив требований. Об этом сообщили в УВД Гродненского...
 
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